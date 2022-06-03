"13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" açılış töreniyle başladı

İSTANBUL (AA) - TRT tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" programı, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışına TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, TRT yöneticileri ile sinema ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

3 Ses topluluğunun kemençe, çello ve kanundan oluşan müzik dinletisiyle başlayan programda, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı yönetmenlerinden Zeynep Keçeciler'in ödüllü belgeseli "Anne Gidince" açılış filmi olarak gösterildi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle verdiğimiz aranın ardından 12'incisini ve 13'üncüsünü bir arada düzenleyeceğimiz etkinlikte, bu yıl da dünyanın en iyi belgesellerine ev sahipliği yapıyoruz. 12. Belgesel Ödülleri için 101 ülkeden aldığımız 1713 başvuruyu yeniden değerlendirme sürecine aldık. 13. Belgesel Ödülleri içinse 79 ülkeden 905 başvuru sonucunda 59 film ve 19 projeyi finale taşıdık. İstanbul'da gerçekleşecek gösterimlerden sonra dünyanın farklı ülkelerinden gelen finalist ve özel seçki filmlerin yönetmenleriyle söyleşiler yapacağız."

- Etkinlikte usta isimlerle paneller ve masterclasslar yer alacak

Varol, Suriye'deki insanlık dramını ele alan "For Sama" belgeselinin yönetmeni Waad El Kateab ve dünya festivallerinden ödüllerle dönen TRT ortak yapımı "Klondike" filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach'ın katılacağı "Savaşın Kadın Yönetmenleri" paneliyle, dünyadaki savaş bölgelerine kadın yönetmenlerin gözünden ışık tutmayı amaçladıklarını aktardı.

TRT Belgesel ekranlarından tanınan aralarında Reshad Strik, Kıvanç Kasabalı, Serdar Kılıç ve Doğan Akdoğan'ın bulunduğu isimlerle de söyleşiler gerçekleştirileceğini belirten Varol, "Ülkemizin ödüllü görüntü yönetmenlerinden olan Gökhan Tiryaki'nin katılacağı söyleşi ile de görsel dünyaya ait duygularınıza bir kapı daha açmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sanat kanalımız TRT 2'de de festivale ait söyleşiler her gün izleyicilerimizle buluşacak ve TRT Belgesel kanalımız başta olmak üzere pek çok farklı kanalda yayınlanacak programlarla festivale ait bilgilere yer vererek İstanbul'daki etkinliklere katılamayan belgeselseverlerin merakına ışık tutmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- İstanbul'da üç ayrı mekanda gösterimler devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği etkinlik kapsamında İstanbul'da Atlas Sineması, Grand Pera sinema salonu ve AKM Yeşilçam Sineması'nda halka açık film gösterimleri ve sinemanın usta isimleriyle paneller ve masterclasslar gerçekleştirilecek.

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, 6 Haziran 2022'de TRT Tepebaşı Stüdyoları'nda gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak.

Etkinliğin festival takvimine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com adresi" üzerinden ulaşılabiliyor.

