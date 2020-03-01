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130 kayakçı şehitler için tek ses tek yürek oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

İdlib’de şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimizin anısına Erciyes’te bir araya gelen 130 kayakçı, Türk Bayrağı açarak, İstiklal Marşı ve dualar eşliğinde şehitlerimizi andı.

İdlib’de şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimizin anısına Erciyes’te bir araya gelen 130 kayakçı, Türk Bayrağı açarak, İstiklal Marşı ve dualar eşliğinde şehitlerimizi andı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı anma programında Mehmetçiklerimiz için Erciyes, tek ses, tek yürek oldu.
Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen, şehir içinden ve şehir dışından gelen yüzlerce vatandaşımızın da katıldığı anma programında Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Kayseri kayak kulüpleri, Erciyes A.Ş çalışanları ve kayakseverler ile birlikte yaklaşık 250 kayakçı 1600 metre uzunluğundaki pistte Türk Bayrağı açarak kaydılar. Tük Bayrağı’nı taşıyan kayakçılar pistin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ülkemizin bekası için hayatlarını feda eden şehitlerimiz için düzenlenen anma programında konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu vatanın evlatları olarak nerede olursak olalım, aynı milli duygulara sahip olarak Ay Yıldızlı Türk Bayrağı’mıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkma duygusu ile bezenmiş durumdayız. Allah bu güzellikleri elimizden ve gönlümüzden almasın. Malumunuz bu son süreçte şehitlerimiz var. Şehitlerimizden bir tanesi de Kayseri Develi’mizden. Dün şehidimize, adeta on binlerce vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı, gerçek manada şehitlerin ölmediğine inanan ve şehitlerimizin şefaatından medet umarak orada toplanan vatandaşlarımız şehitler ölmez vatan bölünmez diyerek haykırmak suretiyle değerlerimize sahip çıkmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, kıymetli ailelerine de sabırlar niyaz ediyoruz. Cenab-ı Allah onlara sabır versin, milletimizin başı sağolsun” dedi.
Erciyes’te düzenlenen anma programının milletimizin birlikteliği adına önemli olduğunu belirten Büyükkılıç, “Erciyes’te hep beraber el ele, gönül gönüle, hocalarımızla, öğrencilerimizle, kayakçılarımızla, yurtiçi ve dışından gelerek teröre lanet okuyan binlerce vatandaşımız, İstiklal Marşı’mızı söyleyerek Türk Bayrağı’mıza sahip çıkıp şehitlerimizi rahmetle yâd ederek, birliğin ve beraberliğin sembolünü oluşturmuşlardır. Sizlere minnet duyuyorum. İyi ki Türk Milleti’nin evlatlarıyız. İyi ki böyle bir devletin ve milletin mensuplarıyız. Cenâb-ı Allah bu güzellikleri elimizden almasın.” şeklinde konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, düzenlenen anma programının sonunda alanda bulunanlardan tüm şehitlerimiz için dua istedi.

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