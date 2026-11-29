İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid ile Alaves, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışında Barcelona'yı takip eden eflatun-beyazlılar, taraftarı önünde çıktığı mücadelede beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Alaves, 22. dakikada Martinez'in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu golün ardından savunma güvenliğini ön planda tutan konuk ekip, Real Madrid'in beraberlik çabalarına izin vermedi ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

MBAPPE'NİN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıda skoru değiştirmek için rakip kaleye yüklenen Real Madrid, 61. dakikada Perez'in golüyle ikinci kez sarsıldı. Farkın ikiye çıkmasının ardından baskısını artıran ev sahibi ekip, 69. dakikada Kylian Mbappe ile golü bularak umutlandı.

Mücadelenin son dakikalarında heyecan doruğa çıktı. 86. dakikada penaltı kazanan Real Madrid, VAR incelemesinin ardından hakemin kararını değiştirmesiyle bu fırsatı kaybetti.

BELLINGHAM KIZARDI

Real Madrid için işler 88. dakikada daha da zorlaştı. İngiliz yıldız Jude Bellingham, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayan eflatun-beyazlılar, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

ARDA GÜLER 60 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 60. dakikada yerini Carlos Espi'ye bıraktı. Bu sonuçla 33 puanda kalan Real Madrid, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Deplasmanda kritik bir galibiyete imza atan Alaves ise ligdeki beşinci galibiyetini alarak puanını 19'a yükseltti.