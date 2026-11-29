Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile evlendi. İkilinin nikâh şahitliğini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir üstlendi.



Düğünde ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve spor camiasından çok sayıda davetli yer aldı.

Victor Osimhen'in Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'ya düğün hediyesi gündem oldu. Onedio'da yer alan habere göre; Osimhen kesenin ağzını açtı.

İddiaya göre; Osimhen Yunus Akgün ve eşine son model bir araba verdi.



Öte yandan nikah şahitliği yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de genç futbolcuya 20 Cumhuriyet altını ile 100 bin euro takdim ettiği iddia edildi.