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130 yıllık tarihi istasyon ‘Gastronomi Merkezi’ olacak

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.11.2020 16:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın ilk tren istasyonu olarak 1890 yılında inşa edilen tarihi ‘İzmir İstasyon’ binası önümüzdeki süreçte ‘Gastronomi Merkezi’ olarak hizmet verecek.

Afyonkarahisar’ın ilk tren istasyonu olarak 1890 yılında inşa edilen tarihi ‘İzmir İstasyon’ binası önümüzdeki süreçte ‘Gastronomi Merkezi’ olarak hizmet verecek. Bina restore edilerek bahçesinde rekreasyon düzenlemesi yaparak yöresel ürünlerin ikram edildiği sosyal tesis haline getirilecek.
Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarihi İzmir İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Afyonkarahisar Belediyesi’ne tahsis edilen İzmir İstasyonu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in girişimleriyle Sosyal Tesisi haline dönüşecek. Türkiye’de Gaziantep ile Hatay’ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı’na dahil olarak hak ettiği unvana kavuşan Afyonkarahisar’da halk arasında ‘İzmir İstasyonu’ olarak bilinen Afyon Şehir Tren Garı, Gastronomi Merkezi olarak hizmet verecek.

“Birçok hüzne ve neşeye şahitlik etmiş bir bina”
130 yıllık İzmir İstasyonu’nun kaderine terk edilmesine gönlünün razı olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Terk edilen binanın çürümesi daha çabuk oluyor. Buna gönlümüz razı olmadı. Binayı restore ederek yöresel ürünlerimizin ikram edileceği nezih bir ortam oluşturacağız. DDY Genel Müdürlüğümüz ve 7. Bölge Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesi bu tarihi mekanı, Afyonkarahisar Belediyesi’nin sosyal tesisi haline getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Terk edilen binanın çürümesine gönlümüz razı olmadı. Buranın sosyal tesis olarak değerlendirilmesi hususunda DDY’na yapmış olduğumuz teklif, sağ olsunlar memnuniyetle kabul gördü. Buna gönlümüz razı değil. Bu bina İngilizler tarafından yapılmış geçmişi çok eski olan bir bina. Birçok hüzne ve neşeye şahitlik etmiş bir bina. Burayı inşallah restore edeceğiz binanın önünde yer alan bahçede de rekreasyon düzenlemesi yaparak yöresel ürünlerimizin ikram edildiği sosyal tesis haline getireceğiz” diye konuştu.

“Tren istasyonları bizim milletimizin kültür ve tarihinde ayrı bir yeri var”
Geçmişi mazilerle dolu bir binanın nezih bir mekan olarak değerlendirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çiçek ise “Tren istasyonları bizim milletimizin kültür ve tarihinde, mazisinde ayrı bir yeri vardır. Buralar hüznün ve mutlulukların bir arada yaşandığı mekanlardır. İzmir İstasyonu da aynı şekilde etrafındaki tren yoluyla bütünleştiğinde insanları hüzünlere ve sevinçlere götürür. Belediye Başkanımızın böyle bir yapının boş kalmasına, harap olmasına gönlü razı olmamış. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

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