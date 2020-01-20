1308 Osmaneli Belediye Sporlu futbolcular kahvaltıda bir araya geldi

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1308 Osmaneli Belediye Sporlu futbolcular zorlu 1299 Bilecik Kulübü maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Osmaneli İlçe Başkanlığı tarafından Bilecik 1. Amatör Lig lideri temsilcisi 1308 Osmaneli Belediye Sporlu futbolcular zorlu 1299 Bilecik Kulübü maçı öncesi kahvaltı düzenledi. Osmaneli’nde bir kafeteryada düzenlenen kahvaltıya , Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, CHP Osmaneli İlçe Başkanı İsmail Er ve yönetim kurulu üyeleri, 1308 Osmaneli Belediye Sporteknik heyeti ve futbolcular katıldı.

"Eğer biz bu şehirde birlik ve beraberliği sağlarsak zorluğun üstesinden hep birlikte geliriz"

Kahvaltıda bir konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, şehirde birliğin sağlanması durumunda zorlukların aşılacağını aktararak, “Bu güzel kahvaltı için çok teşekkür ediyoruz. Zor süreç demeyeceğiz. Çünkü futbolda hep zor süreci yaşıyorsunuz. Sahada mücadele ediyorsunuz. Biz zaman zaman saha dışında da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Eğer biz bu şehirde birlik ve beraberliği sağlarsak zorluğun üstesinden hep birlikte geliriz” dedi.

"Sizler istediğiniz zaman çoğu şeyi başarabilirsiniz"

CHP Osmaneli İlçe Başkanı İsmail Er ise, gençlerin sahada verdiği mücadeleyi takdir ettikleri söyleyerek, "1308 Osmaneli Belediye Spor’un bulunmuş olduğu zor ortamlarda sizlerin saha içerisinde göstermiş olduğu mücadele biraz katkı sağlamak amacıyla kahvaltıda bir arada olalım istedik. Sizleri burada ağırlamaktan son derece memnunuz, sizlerin mücadelesinden son derece memnunuz. Sizler istediğiniz zaman çoğu şeyi başarabilirsiniz. Belki, bu şartlar sizin düşündüğünüz şartlar olmadı. Sizin sahada göstermiş olduğu mücadeleyi takdir ediyoruz, destekliyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız” dedi.

