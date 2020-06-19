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131 bin 250 dekar arazinin su ihtiyacını karşılayan kanal temizleniyor

EDİRNE HABERLERİ  | 19.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Edirne’de Meriç Nehri’nden 131 bin 250 dekar alan için sulama suyu temin edilen Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından temizleniyor.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Edirne’de Meriç Nehri’nden 131 bin 250 dekar alan için sulama suyu temin edilen Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından temizleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Edirne ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, "DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğümüzce inşa edilerek işletme bakım ve yönetim sorumluluğu S.S. Altınyazı-Karasaz Sulama Kooperatifine devir edilmiş olan 65 bin 500 dekar Altınyazı-Karasaz Sulaması ile işletme bakım ve yönetim sorumluluğu Hamzadere Sulama Birliğine devir edilmiş olan 65 bin 750 dekar Sultanköy Sulaması olmak üzere toplam 131 bin 250 dekar arazinin sulaması için Meriç Nehri’nden sulama suyu temin edilen Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalı DSİ tarafından temizlendi. Her iki sulamanın ve bölgenin can damarı niteliğindeki Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalının uzunluğu 500 metre olup, taban genişliği 25 metredir. Yaz aylarında özellikle Meriç Nehri’nden sulamalar için ihtiyaç duyulan sulama suyunun tamamının alınabilmesi çeltik üretimi ve bitki verimi açısından son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle sulama suyu iletiminde ve temininde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşım kanalının temizlenerek proje kesitlerinde görev yapmasının sağlanması amacıyla kanalın idaremize ait iş makineleri tarafından temizlenmesi kararlaştırılmıştır. Hızla devam eden çalışma ile kanal içinde birikmiş olan yaklaşık 11 bin m3 rüsubatın temizlenmesi öngörülmektedir. Böylece bölgedeki tarımsal üretime büyük katkı sağlamış olacaktır" dedi.

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