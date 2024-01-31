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137 polisle huzur operasyonu: 12 gözaltı

İHA İHA
31.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 137 polisin katılımıyla huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 36 ekip ve 137 personelin katılımıyla Hıdırağa Mahallesi’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 hedefe yönelik yapılan operasyonel çalışma sonucunda, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan 3 şahıs, 6136 SKM suçundan firari iki şüpheli, 2 ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonda toplamda 12 şüpheli yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Ayrıca 97 şahsın GBT sorgulaması yapılarak 13 araç incelendi. 1 araç sürücüsüne 12 bin 977 TL idari yaptırım uygulandı.

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