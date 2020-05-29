YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. “13’üncü Proje Fuarı ve Yarışması” başladı

“13’üncü Proje Fuarı ve Yarışması” başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde “13’üncü Proje Fuarı ve Yarışması” başladı.Salgın nedeniyle online ortamda başlayan etkinlik 2 gün boyunca devam edecek.

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde “13’üncü Proje Fuarı ve Yarışması” başladı.
Salgın nedeniyle online ortamda başlayan etkinlik 2 gün boyunca devam edecek. Bu yıl 8 farklı alanda 400’ü aşkın öğrenci 200’den fazla proje hazırlayarak projelerini sanayicilerin ve akademisyenlere tanıtacak.
Online ortamda yapılan etkinliğin açılışına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESTÜ Rektörü Tuncay Döğeroğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Süleyman Kaytakoğlu, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, sanayiciler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinlikte konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, “Bizler gençlerimize güveniyoruz. Fakat belirlediğiniz hedeflere ulaşabilmeniz için ilk önce sizlerin kendinize inanması gerekiyor. Başarı merdiveninin ilk basamağı kişinin kendisine inanmasıdır” dedi.

Yeni fırsat sunacak
Proje fuarının amacından bahseden ve açılış konuşması yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında son sınıf öğrencilerimizi ve sanayicileri fark oluşturan projelerle bir araya getirmek istedik. Yeni fikirlerin desteklenmesini sağlamak ve hem gençler hem de iş insanları için yeni iş fırsatları oluşturmak istiyoruz” dedi.
Ülkemizin ekonomik olarak gelişmesi için temel koşulun sanayinin ürün çeşitliliği artırması olduğuna vurgu yapan Kesikbaş, “Proje Fuarı etkinliği ile Eskişehir’de yeni işbirliği imkanlarının sağlanmasını, iş dünyası ile bir araya gelecek gençlerimizin motivasyonlarının yükseltilmesini ve en önemlisi güncel teknolojik bilgilerin sanayiye aktarılarak kalite ve verimliliğin iyileştirilmesini beklemekteyiz” diye konuştu.

Ülkemiz adına sevindirici
Online açılışa katılan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise 13 yıl önce proje tabanlı eğitimin çok fazla konuşulmadığı bir dönemde ESO ve Üniversitenin bu etkinliğe başladığını söyleyerek, “Bu projede ben de dekan olduğum yıllarda görev aldım. Bugüne kadar gelmesi, sanayicilerimizin ve üniversitemizin bunu sürdürmesi çok kıymetli. Böyle bir etkinlik ülkemizin geleceği adına sevindirici” diyerek TÜBİTAK’ın son yıllarda hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bir sunuş gerçekleştirdi.
Yapılan açılış konuşmalarından sonra söz alan öğrenciler projelerini tanıttılar. İki gün boyunca sürecek etkinlikte kendi alanlarında ilk 3’e giren 24 başarılı proje de belirlenerek ve tüm katılımcılarla paylaşılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Omuz ağrısına dikkat

Omuz ağrısına dikkat

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

“Geniş Ailem” 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı

“Geniş Ailem” 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:26
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:25
Yatsı
22:06

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Defne Eczanesi
Odunpazari
Erhan Eczanesi
Odunpazari
Özgür Eczanesi
Tepebasi
Selim Eczanesi
Odunpazari
Şafak Eczanesi
Tepebasi
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor

Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor

Eskişehir’de gamalı haç işaretli ilginç duvar yazıları

Eskişehir’de gamalı haç işaretli ilginç duvar yazıları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.