YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. 13’üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep’te

13’üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep’te

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.11.2020 14:31 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye’de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun (UDEF), “Dünya ile Buluş” temasıyla gerçekleştireceği 13’üncü Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinlikleri Final Programı Gaziantep’te online düzenlenecek.UDEF tarafından geleneksel olarak yapılan Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencileri buluşturan ve bu yıl “Dünya ile Buluş” sloganıyla organize edilen 13’üncü Uluslararası Öğrenci Buluşmaları Etkinliği Final Programı Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleşecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye’de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun (UDEF), “Dünya ile Buluş” temasıyla gerçekleştireceği 13’üncü Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinlikleri Final Programı Gaziantep’te online düzenlenecek.
UDEF tarafından geleneksel olarak yapılan Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencileri buluşturan ve bu yıl “Dünya ile Buluş” sloganıyla organize edilen 13’üncü Uluslararası Öğrenci Buluşmaları Etkinliği Final Programı Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleşecek. Güney Kore’den ABD’ye, Kırgızistan’dan Filistin’e, Arnavutluk’tan Tanzanya’ya varıncaya kadar birçok ülkeden canlı bağlantıların olacağı, 07 Kasım Cumartesi Günü saat 12.00’da Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek final programına, tensipleri halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. 203 ülkeden 200 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye’de kendi ülkelerinin kültürel renkleriyle bambaşka bir mozaik oluşturulması hedefleniyor.
13’üncü Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinlikleri Final Programı’nda, Kuran-ı Kerim Tilaveti, uluslararası öğrenci konuşmaları yapılacak. Yurtiçi dernek ve örgütlerle canlı bağlantıların yapılacağı etkinlik, Endonezya ve Arnavutluk Dans Ekipleri’nin sahne performansıyla devam edecek. Yurtdışı bağlantılarla devam edecek program, protokol konuşmaları ve çekilişle sürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:19
İkindi
15:12
Akşam
17:37
Yatsı
18:54

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Barkın Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gaziantep’te huzur operasyonu
Gaziantep’te huzur operasyonu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Covid 19’un mekanizması çözüldü
Covid 19’un mekanizması çözüldü
Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu genç yaşta kaymakam oldu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu genç yaşta kaymakam oldu
GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü
GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.