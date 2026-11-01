Sır gibi saklıyordu! Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Şimdilerde Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mehmet Günsür, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ortaya çıktı.

Özel geceye 3 çocuğunun annesi ve 20 yıllık eşi Katerina Mongio ile katılan Günsür kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Günsür'ün sır gibi sakladığı eşini görenler şaştı kaldı.

YORUM YAĞDI

İkilinin festivalden görüntülerine kısa sürede yorum yağdı. Günsür'ün eşi için sosyal medyada; 'Kadın hoş ve karakteristik' gibi olumlu yorumlar yapanlar da oldu 'Annesi gibi duruyor', 'Doğallık ve bakımsızlık arasında ince bir çizgi var' diye eleştirenler de.

Mehmet Günsür, İtalya'da bir film setinde tanıştığı belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 2006 yılında nikah masasına oturdu. Maya, Ali ve Chloe adında üç çocukları var.

GÖZLERDEN UZAK AŞK

Ünlü çift davetler ya da gece dışarı çıkmaları dışında kameraların önüne geçmiyor. Aşklarını ve evliliklerini gözlerden uzak yaşıyorlar.