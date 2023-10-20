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14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı

20.10.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de gasp ettiği kamyon ile 2 polis memuruna ve birçok vatandaşa çarparak yaralanmasına neden olan ve 14 aracı ezen şüphenini iş yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı.

14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı

Olay, gece saat 02.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, alkollü Sezgin A., Sancaktepe ilçesinde bulunan bir hafriyat kamyonunu gasp ederek 150 kilometre hızla polis araçlarının da aralarında bulunduğu 14 aracı ezdi. 2 polis memurunun ve birçok vatandaşın yaralanmasına neden olan şüphelinin iş yerinde jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Anne ve babasının bulunduğu araca da çarparak yaralanmalarına sebep olan Sezgin A., sabah saatlerinde yakalanarak polis ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahsın anne ve babasının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis aile fertlerini ifadelerini almak için karakola götürdü.

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