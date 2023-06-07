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14. Ataşehir Belediyesi Çevre Festivali 10 Haziran’da başlıyor

07.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir Belediyesi 14. Çevre Festivali, 10 Haziran’da başlıyor. “Kentte Yeşil Geleceğimiz” temasıyla yola çıkarak hazırlanan ve iki gün boyunca Amfili Park’ta sürecek olan festivalde, atölyeden söyleşiye, konserden spor aktivitelerine kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi, sadeliği hayatın tüm alanlarına yaymayı ve dünyanın daha yaşanabilir olması için "Sıfır Atık" farkındalığı oluşturmayı hedefleyerek zengin içerikli bir festival programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Festivalde doğaya emek veren sivil toplum kuruluşları, dernek, topluluklar, çevre aktivistleri ve gençler stantları ile yer alacak. 7’den 70’e her yaştan katılımcıya açık olan festivalde; atölyeler, söyleşiler, doğa çalışmaları ve konser gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

İklim krizi tüm dünyada gündem oluşturmaya devam ederken, ülkemizde meydana gelen doğal afetler, çevre politikalarının geliştirilmesi yönünde ihtiyaçların önemini ortaya çıkarıyor. Bu yıl Dünya Çevre Günü’nün odağı plastik olarak belirlendi ve #beatplasticpollution sloganı ile tüm dünyada etki oluşturmayı hedefliyor. Bu konuda farkındalığı artırmak için adım atmayı sürdüren Ataşehir Belediyesi 14. Çevre Festivali’ni “Kentte Yeşil Geleceğimiz” temasıyla 10 - 11 Haziran tarihlerinde Ataşehir Amfili Park’ta gerçekleştirecek.

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