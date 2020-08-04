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  4. 14 bin lira değerinde sahte içki ele geçirildi

14 bin lira değerinde sahte içki ele geçirildi

DÜZCE HABERLERİ  | 04.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

Düzce’de, polis ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptığı operasyonda, piyasa değeri 14 bin lira olan 43 şişe kaçak içkiyle yakalanan şahıs hakkında adli işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Öztürkler kavşağında yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.

Düzce’de, polis ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptığı operasyonda, piyasa değeri 14 bin lira olan 43 şişe kaçak içkiyle yakalanan şahıs hakkında adli işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Öztürkler kavşağında yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Yakalanan şüphelinin bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 14 bin lira olan 43 adet kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.

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