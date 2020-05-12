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14 büyükşehir ve Zonguldak’tan gelenlere 14 gün karantinaya alınacak

OSMANİYE HABERLERİ  | 12.05.2020 17:53 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine, çıkış yasağı bulunan 14 büyükşehir ve Zonguldak’tan gelen vatandaşlara 14 gün karantina süresi uygulanacağı bildirildi.Düziçi kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, “Giriş çıkış yasağı bulunan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak’tan Düziçi’ne gelen vatandaşlarımızdan seyahat izin belgesi istenecek.

14 büyükşehir ve Zonguldak’tan gelenlere 14 gün karantinaya alınacak

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine, çıkış yasağı bulunan 14 büyükşehir ve Zonguldak’tan gelen vatandaşlara 14 gün karantina süresi uygulanacağı bildirildi.
Düziçi kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, “Giriş çıkış yasağı bulunan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak’tan Düziçi’ne gelen vatandaşlarımızdan seyahat izin belgesi istenecek. Ayrıca bu illerden gelen vatandaşlarımıza 14 gün karantina süresi uygulanacak” dedi.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Düziçi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara istinaden, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde 20 Mart 2020-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında kurallara uymayan 72 vatandaşa toplam 152 bin 334 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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