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  4. 14 KASIM 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş reyting birincisi!

14 KASIM 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş reyting birincisi!

15.11.2023 00:16 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 14 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş, Yabani, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Kasım reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 14 Kasım Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 14 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 14 Kasım 2023 Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 14 KASIM AÇIKLANDI MI?

14 Kasım Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting sonucu

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

7 Kasım Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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