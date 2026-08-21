Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi! A.B.İ dizisinde büyük değişiklik

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı A.B.İ dizisinde yeni sezonda değişiklikler yaşanacak. Afra Saraçoğlu sezon finaliyle birlikte diziden ayrılınca yerine gelecek isim merak edilmişti.
“A.B.İ” dizisinin 2. sezon çekimleri yeni bir değişiklik olmazsa 22 Ağustos’ta başlayacak. Doğan’ın (Kenan İmirzalıoğlu) intikam rüzgârları estireceği dizi aksiyonu bol yeni evreniyle dikkat çekecek.
Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği, Ertan Kurtulan’ın kaleme aldığı dizinin başrol kadın oyuncusu için Bergüzar Korel’e teklif gitmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bergüzar Korel “A.B.İ.” dizisiyle anlaştı.
Dizinin sezon finalinde sadece ayakları görünen oyuncunun yeni bölümlerde Bergüzar Korel olduğu ve Doğan’la geçmişte tanıştıkları ortaya çıkacak.
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