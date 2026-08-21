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Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi! A.B.İ dizisinde büyük değişiklik

Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte projeden apar topar ayrılmıştı. Saraçoğlu yerine getirilecek isim merak konusu olmuştu. A.B.İ'nin yeni kadın başrolü Bergüzar Korel oldu.

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi! A.B.İ dizisinde büyük değişiklik
Öznur Yaslı İkier

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı A.B.İ dizisinde yeni sezonda değişiklikler yaşanacak. Afra Saraçoğlu sezon finaliyle birlikte diziden ayrılınca yerine gelecek isim merak edilmişti.

“A.B.İ” dizisinin 2. sezon çekimleri yeni bir değişiklik olmazsa 22 Ağustos’ta başlayacak. Doğan’ın (Kenan İmirzalıoğlu) intikam rüzgârları estireceği dizi aksiyonu bol yeni evreniyle dikkat çekecek.

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi! A.B.İ dizisinde büyük değişiklik 1

Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği, Ertan Kurtulan’ın kaleme aldığı dizinin başrol kadın oyuncusu için Bergüzar Korel’e teklif gitmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bergüzar Korel “A.B.İ.” dizisiyle anlaştı.

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi! A.B.İ dizisinde büyük değişiklik 2

Dizinin sezon finalinde sadece ayakları görünen oyuncunun yeni bölümlerde Bergüzar Korel olduğu ve Doğan’la geçmişte tanıştıkları ortaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu A.B.İ. dizisi
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