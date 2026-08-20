(Özet) Trabzonspor - Ferencvaros Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Trabzonspor: 0 - Ferencvaros: 1
90. Dakika
Chibuike Nwaiwu kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.
90. Dakika
Ferencvaros takımı korner kullanacak.
90. Dakika
Attila Osvath tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
90. Dakika
Mohamed Salah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
90. Dakika
Ferencvaros takımında Gavriel Kanichowsky hakem Igor Pajac tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
89. Dakika
Ferencvaros takımında Attila Osvath hakem Igor Pajac tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
89. Dakika
Ferencvaros takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cadu çıkıyor ve yerine Nathan Zohore oyuna giriyor.
86. Dakika
Adam Nagy tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
82. Dakika
Chibuike Nwaiwu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
83. Dakika
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Wagner Pina oyundan çıkarken Mustafa Eskihellaç oyuna giren isim.
81. Dakika
Ernest Muci, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
78. Dakika
Ferencvaros takımında oyuncu değişikliği; Kristoffer Zachariassen oyundan çıkarken Attila Osvath oyuna giren isim.
78. Dakika
Ferencvaros takımında oyuncu değişikliği; Lenny Joseph oyundan çıkarken Krisztian Lisztes oyuna giren isim.
76. Dakika
Trabzonspor takımı Mohamed Salah ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Mohamed Salah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
76. Dakika
Trabzonspor, Aral Şimşir ile köşe vuruşu kullanıyor.
73. Dakika
Rakip yarı alanın ortalarında Mohamed Salah için ofsayt bayrağı kalkıyor.
71. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
72. Dakika
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Lenny Joseph için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
71. Dakika
Trabzonspor, Aral Şimşir ile köşe vuruşu kullanıyor.
71. Dakika
Wagner Pina tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
70. Dakika
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Aral Şimşir
70. Dakika
Trabzonspor takımı korner kullanacak.
69. Dakika
Trabzonspor takımı Ernest Muci ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ernest Muci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
67. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
64. Dakika
Ernest Muci, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
64. Dakika
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Noah Saviolo çıkıyor ve yerine Ernest Muci oyuna giriyor.
61. Dakika
Ferencvaros takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Philippe Rommens çıkıyor ve yerine Gavriel Kanichowsky oyuna giriyor.
61. Dakika
Ferencvaros takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Bamidele çıkıyor ve yerine Adam Nagy oyuna giriyor.
59. Dakika
Ruslan Malinovskyi rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
59. Dakika
Mohamed Salah önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Mohamed Salah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
58. Dakika
Lenny Joseph altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
58. Dakika
Lenny Joseph altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
57. Dakika
Trabzonspor için Sidny Lopes Cabral şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
56. Dakika
Cadu ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
56. Dakika
Kristoffer Zachariassen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
55. Dakika
Mohamed Salah penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
55. Dakika
Paul Onuachu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
54. Dakika
Trabzonspor takımı Sidny Lopes Cabral ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Sidny Lopes Cabral tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
51. Dakika
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Sidny Lopes Cabral tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
50. Dakika
Ferencvaros takımında Oliver Nagy hakem Igor Pajac tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
49. Dakika
Mohamed Salah ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
46. Dakika
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Benjamin Bouchouari oyundan çıkarken Ruslan Malinovskyi oyuna giren isim.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Umut Nayir oyundan çıkarken Aral Şimşir oyuna giren isim.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral ile köşe vuruşu kullanıyor.
45. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Noah Saviolo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
43. Dakika
Ferencvaros takımında Kristoffer Zachariassen, sarı kart görüyor.
41. Dakika
Bu dakikada Ferencvaros takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Marius Corbu
40. Dakika
Ferencvaros takımı korner kullanacak.
37. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Toon Raemaekers, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
39. Dakika
Sol kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Wagner Pina için ofsayt bayrağı kalkıyor.
37. Dakika
Kristoffer Zachariassen ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
39. Dakika
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde Yusuf Bamidele ofsayta yakalanıyor.
37. Dakika
Umut Nayir, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
37. Dakika
Cadu ile Ferencvaros takımı köşe vuruşu kullanacak.
36. Dakika
Ferencvaros için Yusuf Bamidele şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
34. Dakika
Ferencvaros takımı korner kullanacak.
30. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
29. Dakika
Ferencvaros takımında Yusuf Bamidele, sarı kart görüyor.
28. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Toon Raemaekers, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
28. Dakika
Ferencvaros, Lenny Joseph ile köşe vuruşu kullanıyor.
26. Dakika
Trabzonspor takımı korner kullanacak.
26. Dakika
Mohamed Salah ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
23. Dakika
Trabzonspor takımı korner kullanacak.
21. Dakika
Ferencvaros takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Yusuf Bamidele tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
18. Dakika
Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Mohamed Salah için ofsayt bayrağı kalkıyor.
17. Dakika
Golün asistini yapan isim Oliver Nagy.
17. Dakika
GOL! Kristoffer Zachariassen Ferencvaros takımını öne geçiren golü atıyor.
13. Dakika
Paul Onuachu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
8. Dakika
Trabzonspor için Mohamed Salah şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
7. Dakika
Benjamin Bouchouari rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Maç Önü
Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Benjamin Bouchouari, Muhammed Salah, Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu
Ferençvaroş: Dibusz, Gomez, Yusuf, Zachariassen, Corbu, Cadu, Raemaekers, O'Dowda, Nagy, Joseph Rommens
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