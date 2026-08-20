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(Özet) Trabzonspor - Ferencvaros Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Trabzonspor - Ferencvaros Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferençvaroş ile Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken turu rövanşa bırakmış oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş ATV
Stadyum Papara Park
Hakem Igor Pajac
Trabzonspor Trabzonspor
0
MS
1
Ferencvaros Ferencvaros
17' Kristoffer Zachariassen
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Trabzonspor: 0 - Ferencvaros: 1

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90. Dakika

KIRMIZI KART | TRABZONSPOR

Chibuike Nwaiwu kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.

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90. Dakika

KORNER | FERENCVAROS

Ferencvaros takımı korner kullanacak.

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90. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FERENCVAROS

Attila Osvath tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TRABZONSPOR

Mohamed Salah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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90. Dakika

SARI KART | FERENCVAROS

Ferencvaros takımında Gavriel Kanichowsky hakem Igor Pajac tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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89. Dakika

SARI KART | FERENCVAROS

Ferencvaros takımında Attila Osvath hakem Igor Pajac tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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89. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FERENCVAROS

Ferencvaros takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cadu çıkıyor ve yerine Nathan Zohore oyuna giriyor.

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86. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FERENCVAROS

Adam Nagy tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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82. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TRABZONSPOR

Chibuike Nwaiwu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Wagner Pina oyundan çıkarken Mustafa Eskihellaç oyuna giren isim.

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81. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ernest Muci, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FERENCVAROS

Ferencvaros takımında oyuncu değişikliği; Kristoffer Zachariassen oyundan çıkarken Attila Osvath oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FERENCVAROS

Ferencvaros takımında oyuncu değişikliği; Lenny Joseph oyundan çıkarken Krisztian Lisztes oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımı Mohamed Salah ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Mohamed Salah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Trabzonspor, Aral Şimşir ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

OFSAYT | TRABZONSPOR

Rakip yarı alanın ortalarında Mohamed Salah için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

OFSAYT | FERENCVAROS

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Lenny Joseph için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Trabzonspor, Aral Şimşir ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TRABZONSPOR

Wagner Pina tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Aral Şimşir

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımı Ernest Muci ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ernest Muci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ernest Muci, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Noah Saviolo çıkıyor ve yerine Ernest Muci oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FERENCVAROS

Ferencvaros takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Philippe Rommens çıkıyor ve yerine Gavriel Kanichowsky oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FERENCVAROS

Ferencvaros takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Bamidele çıkıyor ve yerine Adam Nagy oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ruslan Malinovskyi rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TRABZONSPOR

Mohamed Salah önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Mohamed Salah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FERENCVAROS

Lenny Joseph altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FERENCVAROS

Lenny Joseph altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TRABZONSPOR

Trabzonspor için Sidny Lopes Cabral şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

OFSAYT | FERENCVAROS

Cadu ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FERENCVAROS

Kristoffer Zachariassen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TRABZONSPOR

Mohamed Salah penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Paul Onuachu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımı Sidny Lopes Cabral ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Sidny Lopes Cabral tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Sidny Lopes Cabral tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

50. Dakika

SARI KART | FERENCVAROS

Ferencvaros takımında Oliver Nagy hakem Igor Pajac tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Mohamed Salah ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Benjamin Bouchouari oyundan çıkarken Ruslan Malinovskyi oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Umut Nayir oyundan çıkarken Aral Şimşir oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Noah Saviolo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

SARI KART | FERENCVAROS

Ferencvaros takımında Kristoffer Zachariassen, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FERENCVAROS

Bu dakikada Ferencvaros takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Marius Corbu

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

KORNER | FERENCVAROS

Ferencvaros takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FERENCVAROS

Ceza sahası içinde topla buluşan Toon Raemaekers, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

OFSAYT | TRABZONSPOR

Sol kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Wagner Pina için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FERENCVAROS

Kristoffer Zachariassen ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

OFSAYT | FERENCVAROS

Rakip yarı alanın ilk metrelerinde Yusuf Bamidele ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Umut Nayir, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

KORNER | FERENCVAROS

Cadu ile Ferencvaros takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

36. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FERENCVAROS

Ferencvaros için Yusuf Bamidele şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

34. Dakika

KORNER | FERENCVAROS

Ferencvaros takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

SARI KART | FERENCVAROS

Ferencvaros takımında Yusuf Bamidele, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

28. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FERENCVAROS

Ceza sahası içinde topla buluşan Toon Raemaekers, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

28. Dakika

KORNER | FERENCVAROS

Ferencvaros, Lenny Joseph ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Mohamed Salah ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

KORNER | TRABZONSPOR

Trabzonspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FERENCVAROS

Ferencvaros takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Yusuf Bamidele tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

OFSAYT | TRABZONSPOR

Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Mohamed Salah için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

ASİST | FERENCVAROS

Golün asistini yapan isim Oliver Nagy.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

GOL | FERENCVAROS

GOL! Kristoffer Zachariassen Ferencvaros takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Paul Onuachu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

8. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TRABZONSPOR

Trabzonspor için Mohamed Salah şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TRABZONSPOR

Benjamin Bouchouari rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Maç Önü

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Benjamin Bouchouari, Muhammed Salah, Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu

Ferençvaroş: Dibusz, Gomez, Yusuf, Zachariassen, Corbu, Cadu, Raemaekers, O'Dowda, Nagy, Joseph Rommens

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ferencvaroş
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