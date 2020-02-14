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14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapıldı

AMASYA HABERLERİ  | 14.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

Amasya Belediyesi organizasyonu ile 14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapıldı.Festival, şehitlere saygı duruşunda bulunulması ve ülkeye sevgi yürüyüşüyle başladı.

Amasya Belediyesi organizasyonu ile 14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapıldı.
Festival, şehitlere saygı duruşunda bulunulması ve ülkeye sevgi yürüyüşüyle başladı. İstasyon köprüden başlayan yürüyüş, Şehzadeler Gezi yolunda son buldu. Festivale Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kamu kurum kuruluş müdürleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Bugün şehitlerimize saygı, vatanımıza milletimize ve Amasya sevgi yürüyüşünde beraber olmanın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Biraz önce şehitlerimize saygı, ülkemize ve şehrimize sevgimizi ifade etmek için buruk ve sessizce yürüdük. Buruk şekilde yürüdük diyorum çünkü 2 hafta önce Elazığ depremi ile sarsıldık, geçen hafta Van’da çığ altında kaldık, İdlip’de kalleşçe haince saldırıya uğradık koç yiğitlerimizi şehit verdik. Bugün kederimizi, üzüntümüzü içimize gömüp, dimdik ayakta olduğumuzu gösterdik. Böylece birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi biraz daha pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Vatanımız için milletimiz için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ruhlarını muazzez kıldık. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun. Ruhları şad, mekanları mutlak cennet olsun. Bugün onları anmak minnet duygularımızı dile getirmek için yürüdük, dik yürüdük, ağlamadık ve ağlamayacağız” dedi.
Amasya Valisi Osman Varol, “Hep birlikte şehitlerimiz saygı ve ülkemize sevgi diye çok güzel adlandırılmış, zor günlerden geçtiğimiz güzel bir yürüyüşe hep birlikte iştirak ettik, bunu hep beraber icra ettik. malumunuz olduğu üzere toplumların her toplumun bütün fikir ayrılıklarını ortadan kaldıran ve toplumun bütün farklılıklarına rağmen bir araya getiren bazı kavramlar vardır. Bunlar her toplumda farklılık gösterebilir ama bizim toplumumuzda, bizim milletimizde özellikle vatan, bayrak, şehadet ve şehitlik kavramı bütün görüş ayrılıklarının bir kenara bırakıldığı, milletin mutlaka ve mutlaka üzerinde büyük bir hassasiyetle güçlü bir biçimde birleştiği kavramlardır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Sarı Şehzadeler Gezi Yolunda kurulan platformda festival kapsamında 6 çiftin nikahını kıydı. Festival gün boyu devam etti.

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Güngör Eczanesi
Merkez
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Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Hakan Eczanesi
Merzifon
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Suluova
Yeni Eczanesi
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