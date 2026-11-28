UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşılaşmasına hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan iki futbolcudan sevindirici haber geldi.

FENERBAHÇE'DE ERZURUMSPOR MESAİSİ TAMAMLANDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar üzerinde duruldu. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

AKE VE OOSTERWOLDE'DEN SEVİNDİREN HABER

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde, gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. İki futbolcunun sahalara dönüş sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakması teknik heyeti mutlu etti.

OOSTERWOLDE AYLAR SONRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Hazırlık kampında oynanan Sturm Graz karşılaşmasında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yapılan MR incelemesinde arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmişti. Ameliyat geçiren Hollandalı savunmacı, ağustos ayından bu yana ilk kez takım antrenmanında yer aldı.

KANTE İÇİN ROTASYON İHTİMALİ

Öte yandan N'Golo Kante, Liverpool karşılaşmasının ardından Shakhtar Donetsk mücadelesinde de Fenerbahçe'nin en fazla mesafe kat eden futbolcusu olmuştu. Emre Belözoğlu'nun yoğun maç trafiğini göz önünde bulundurarak deneyimli oyuncuyu Erzurumspor FK karşısında ikinci yarıda değerlendirme ihtimali bulunuyor.