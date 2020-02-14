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14 Şubat’ta abi kardeş evlendiler

AYDIN HABERLERİ  | 14.02.2020 21:04 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Serhat ve Süleyman Karabıyık kardeşler, Özbek asıllı Tahmina ve Hilal ile evlendi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Serhat ve Süleyman Karabıyık kardeşler, Özbek asıllı Tahmina ve Hilal ile evlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde 14 Şubat sevgililer Günü dolayısıyla gün boyunca sokaklarda dolaşan Kuşadası Belediye bandosu da eşlik etti.
Kuşadası Belediyesi düğün salonunda gerçekleşen nikahta hayatlarını birleştiren Süleyman Karabıyık (25) ile Hilal Karabıyık (25) ve Serhat Karabıyık (22) ile Tahmina Karabıyık (22), 14 Şubat sevgililer gününde mutlu sona ulaştılar. Düğün salonundan çıkan Karabıyık ailesini 14 Şubat sevgililer günü dolayısıyla gün boyu sokaklarda şarkılarıyla coşturan Kuşadası Belediyesi bando ekibi karşıladı. Turhan Baba Çay Evi’nde salep içen çiftler, bando ekibinin şarkılarına alkışlarla eşlik etti. 14 Şubat’ta evlenmek için uzun süre önce müracaat yaptığını söyleyen Süleyman Karabıyık, "Bugün özel bir gün olduğu için evlendik. Kardeşimle beraber evlenmemiz daha güzel oldu’’ dedi.
Vatandaşlar çiftleri tebrik ederek bir ömür boyu mutluluk diledi. Bir süre sonra kalabalık alkış ve tebriklerle dağıldı.

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İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:28
İkindi
16:25
Akşam
18:52
Yatsı
20:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Cinalı Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Bayrakdar Eczanesi
Nazilli
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