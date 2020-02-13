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14 Şubat’ta birbirinden farklı etkinlikler

SAMSUN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:56 | Son Güncelleme

Samsun’da Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat’ta birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar insanlarla buluşacak.Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM) 14 Şubat Sevgililer Günü’nde birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar ile insanlara unutmayacakları bir gün yaşatacak.

14 Şubat’ta birbirinden farklı etkinlikler

Samsun’da Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat’ta birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar insanlarla buluşacak.
Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM) 14 Şubat Sevgililer Günü’nde birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar ile insanlara unutmayacakları bir gün yaşatacak. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel sosyal medya yarışmaları, “Hediyeniz Sizden, Yemeğiniz Bulvar AVM’den” kampanyası misafirlerine, fırsat ve eğlence dolu bir programın yanı sıra mağazalardan binlerce hediye seçeneği arasında avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.
Bulvar AVM ve Pera Sanat iş birliğiyle 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel dekorla hazırlanan “Şarkını Söyle” etkinliği Bulvar AVM 2. kattaki salonda yapılacak. İnsanları şarkı seçimini yapacak, şarkıya aynı zamanda video çekilerek bu özel günü sevgililerine hediye edebilecek.
Sevgililer Günü dekorasyonu ile de fark oluşturan Bulvar AVM, Gazi Caddesi üzerindeki yoğun ışık süzmeleri ve kırmızı kalplerden oluşan ışıklı dekorları ile de oldukça dikkat çekiyor. Cadde boyunca aralıklı olarak görülen kalpler üzerinde tüm dünya dilleri ile Seni Seviyorum mesajları yer alıyor.

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İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:54
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Yaşam Eczanesi
Atakum
Simge Eczanesi
Kurupelit
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
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