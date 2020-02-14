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14 Şubat’ta dünya evine girdiler

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 14.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Alt Kat’ta Toplu Nikah Töreni gerçekleştirdi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Alt Kat’ta Toplu Nikah Töreni gerçekleştirdi. Nikah şöleninde 15 çiftin resmi nikahları kıyıldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de 14 Şubat Sevgililer Günü çılgınlığı yaşanıyor. Lüleburgaz’da 15 çift Sevgililer Günü’nde evlenmek için daha önce belediyeye müracaat etti. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde evlenmek için 14 Şubat’ı seçen çiftlerin resmi nikahları, çiftlerin yakınları ve şahitler huzurunda kıyıldı. Nikah törenlerinden sonra katılımcılar, gelin ve damatlarla birlikte oyun havası oynandı.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:30
İkindi
16:20
Akşam
18:48
Yatsı
20:10

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Emek Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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