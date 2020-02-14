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14 Şubat’ta en sevdikleri rüzgar ve sörf ile aşk yaşıyorlar

MUĞLA HABERLERİ  | 14.02.2020 18:50 | Son Güncelleme

Marmaris’te sağanak yağmur ve şiddetli fırtına etkili olurken o aşkını yaşıyor ve rüzgarın tadını çıkarıyor.Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ilçe de vatandaşlara sıkıntı yaşatırken sörfçüler bu havanın keyfine varıyor.

Marmaris’te sağanak yağmur ve şiddetli fırtına etkili olurken o aşkını yaşıyor ve rüzgarın tadını çıkarıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ilçe de vatandaşlara sıkıntı yaşatırken sörfçüler bu havanın keyfine varıyor. Yağmurun etkisi ile dağlardan gelen suların rengini de değiştirdiği denizde rüzgâr sörfü yapmak onlar için eziyet değil zevk.
Yine hava yağmurlu yine onlar deniz üzerinde dört gözle bekledikleri rüzgârla adeta dans ediyor.
Meteoroloji müdürülüğünden alınan bilgiye göre sağanak yağış Pazar gününe kadar devam edecek.

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06:30
Sabah
07:51
Öğle
13:26
İkindi
16:24
Akşam
18:51
Yatsı
20:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Çağlar Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
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