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14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.05.2020 20:17 | Son Güncelleme

Alaplı İlçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı.Maskelerini takarak parklara giden çocuklar güzel havanın keyfini çıkardı.

Alaplı İlçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı.
Maskelerini takarak parklara giden çocuklar güzel havanın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar aileleriyle yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürüp, Sahil Park’ın tadını çıkardı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşi Aysel Tekin ise, Sahil Parkta oynayan çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Tekin, çeşitli hediyeler ve maske verdi.

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