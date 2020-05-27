14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

SİVAS (AA) - Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, yeniden dışarıya çıktı.

Sivas'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bisiklete binip oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı.

Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

- Nevşehir

Nevşehir'de de serbestlik dolayısıyla sokağa çıkan çocuklar, park ve yeşil alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Çocuk parklarında oynayıp park çevresinde bisiklet süren 14 yaş ve altı çocuklar, güzel havada keyifli vakit geçirdi.

Nevşehir Belediyesi de kentteki çocuk parklarında etkinlik düzenledi. Belediye tarafından hazırlanan üstü açık otobüsle parkları dolaşan, aralarında palyaçoların da bulunduğu ekipler, eğlendirdikleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.