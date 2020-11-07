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14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu

ÇORUM HABERLERİ  | 07.11.2020 01:12 | Son Güncelleme

Çorum’da misafir olarak geldiği akrabasının evinde silahla oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini başından vurması sonucu hayatını kaybetti.Olay, Çorum’da Buharaevler Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu

Çorum’da misafir olarak geldiği akrabasının evinde silahla oynayan 14 yaşındaki çocuk, kendini başından vurması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Çorum’da Buharaevler Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından akrabasının evine misafir olarak gelen S.K.K. (14), eline geçirdiği silahın ateş alması sonucu başından vurulmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından S.K.K’nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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