14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ’hırsızlık’ suçundan 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.Ö.(21), Gençlik Caddesi üzerinde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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