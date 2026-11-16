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Mustafa Sandal'ın kayınpederi çetelerin hedefi olmuştu: Şimdi de eski çalışanının evi kurşunlandı: "Patronuna söyle..."

Fon soruşturması sonrasında tehditler alan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'un ardından Sandal'ın eski çalışanı suç çetelerinin hedefi oldu. Şarkıcının eski çalışanının evini kurşunladı. Evde oğlunun bulunduğu saldırının ardından çalışanı arayan şüpheliler, “Patronuna söyle, kayınpederine söylesin, bizim kestiğimiz cezayı versin” diyerek tehdit etti. Olayın ardından üç şüpheli tutuklanırken şüphelilerin kaçış görüntüleri de ortaya çıktı.

Mustafa Sandal'ın kayınpederi çetelerin hedefi olmuştu: Şimdi de eski çalışanının evi kurşunlandı: "Patronuna söyle..."
Mustafa Fidan

Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinin adının fon soruşturmasında geçmesinin ardından aile, haraç çetelerinin hedefi haline gelmişti. Sandal’ın kayınpederi Cihan Sütşurup’tan haraç isteyen çete, istedikleri parayı alamayınca Sütşurup’un kız kardeşinin aracını kundaklamıştı.

Mustafa Sandal ın kayınpederi çetelerin hedefi olmuştu: Şimdi de eski çalışanının evi kurşunlandı: "Patronuna söyle..." 1

SANDAL’IN ESKİ ÇALIŞANININ EVİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

tv100 muhabiri Büşra Seyis'in haberine göre çetenin son hedefi ise Mustafa Sandal’ın bir dönem birlikte çalıştığı eski çalışanı oldu. 8 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında İstanbul’daki evine gelen saldırganlar, dairenin kapısına kadar çıkarak kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında evde Mustafa Sandal’ın eski çalışanının oğlu bulunuyordu.

Mustafa Sandal ın kayınpederi çetelerin hedefi olmuştu: Şimdi de eski çalışanının evi kurşunlandı: "Patronuna söyle..." 2

SALDIRIDAN SONRA TELEFONLA TEHDİT ETTİLER

Saldırının ardından kaçan şüpheliler, Mustafa Sandal’ın eski çalışanını telefonla arayarak tehdit etti. Sandal aracılığıyla kayınpederi Cihan Sütşurup’a ulaşmasını isteyen saldırganlar, “Patronuna söyle, kayınpederine söylesin, bizim kestiğimiz cezayı versin” dedi.

Mustafa Sandal ın kayınpederi çetelerin hedefi olmuştu: Şimdi de eski çalışanının evi kurşunlandı: "Patronuna söyle..." 3

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren üç şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ayrıca bir cinayet ve üç ayrı iş yeri kundaklama olayına karıştığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Sandal ın kayınpederi çetelerin hedefi olmuştu: Şimdi de eski çalışanının evi kurşunlandı: "Patronuna söyle..." 4

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırganların olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal silahlı saldırı fon soruşturması
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