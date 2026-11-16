Avrupa'da kaleci transferi için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Lille, Berke Özer'in geleceğine ilişkin önemli bir adım atarken Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz'ı da yakından takip ediyor.

BAYERN MÜNİH BERKE ÖZER İÇİN DEVREDE

Lille formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Berke Özer'in, devre arasında Bayern Münih ile sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Milli kalecinin bu transferin gerçekleşmesi için Lille yönetiminden kolaylık talep ettiği öne sürüldü.

Fransız ekibinin ise Berke Özer'e gerekli kolaylığı sağlayacağını ve Bayern Münih ile transfer görüşmesi yapmaya hazır olduğunu ilettiği ifade edildi.

LILLE'DEN JANKAT YILMAZ HAMLESİ

Berke Özer'in olası ayrılığı sonrasında kaleci arayışına girecek olan Lille'in yeni hedefinin Galatasaraylı Jankat Yılmaz olduğu belirtildi. Fransız temsilcisinin genç file bekçisini uzun süredir yakından takip ettiği ve transfer için sarı-kırmızılı kulüple görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.

Yağız Sabuncuoğlu da Lille'in Jankat Yılmaz'a olan ilgisini doğrulayarak, “Lille, Jankat Yılmaz'ı çok yakından takip ediyor. Berke Özer'in de önemli bir kulüpten teklif almasını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BONSERVİS BEKLİYOR

Galatasaray yönetiminin Jankat Yılmaz'ın geleceği konusunda belirleyeceği bonservis bedeline göre karar vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, beklentilerini karşılayan bir teklif gelmesi halinde genç kalecinin ayrılığına izin verebileceği ifade edildi.

Böylece Berke Özer'in Bayern Münih'e olası transferinin ardından Lille ile Galatasaray arasında Jankat Yılmaz için yeni bir transfer görüşmesi yaşanabilir.