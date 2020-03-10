14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da, hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapiz cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nitelikli yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, hakaret ve tehdit suçlarından aranan ve toplamda 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, A. T. isimli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine Batman’da yakalandı.

Yakalanan şahıs, Adıyaman’a getirilerek sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

