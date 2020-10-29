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14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi anneannesinin evinde yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekiplerince anneannesinin evinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kaldığı cezaevinden firar eden M.A.’nın yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekiplerince anneannesinin evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kaldığı cezaevinden firar eden M.A.’nın yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda M.A.’nın Aydınlıkevler Mahallesi’nde anneannesinin ikametinde olduğunu belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.A., yakalanarak gözaltına alındı.
M.A.’nın yapılan incelemesinde ayrıca ’hırsızlık’ suçundan 2 ayrı dosyadan da yakalama emri bulunduğu tespit edildi.

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