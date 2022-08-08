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14 yıllık evlilikten sonra eşcinsel olduğunu anladı! “İki babam ve annemle mutlu bir aileyiz”

08.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan Grace isimli üniversite öğrencisi toplumsal olarak farklı bir aile yapısına sahip olduğunu dile getirerek bir anda popüler olmayı başardı. Anne ve babasının 14 yıllık evliliklerinden sonra boşanmaya karar verdiğini ve babasının eşcinsel olduğunu anladığını dile getiren Grace, “İki babam ve annemle mutlu bir aileyiz. Yılın bir kısmını annemle, diğer kısmını ise babam ve sevgilisiyle geçiriyorum” dedi.

14 yıllık evlilikten sonra eşcinsel olduğunu anladı! “İki babam ve annemle mutlu bir aileyiz”

Avustralya’da yaşayan Anthony ve Jane çifti 14 yıl boyunca mutlu bir şekilde devam eden evliliklerini kızları Grace’in doğumundan seneler sonra bitirmeye karar verdi. Anthony’in cinsel kimliği nedeniyle kafasının karışması üzerine evliliklerini bitiren ikili hayatlarının merkezine kızlarını koydu. Kızları Grace için arkadaş kalmayı başaran ikili, hayatlarının bir anda değiştiğini söyledi.

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“ESKİ KARIMI SEVGİLİMLE TANIŞTIRDIM”

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Boşandıktan iki yıl sonra spor salonunda tanıştığı Chris ile bir ilişki yaşamaya başladığından söz eden Anthony, “Jane ve ben, duygularımız ne olursa olsun Grace'in her zaman önce geleceğine karar verdik. Chris ile ilişkimi ilk olarak Jane ile paylaştım. Eski karımı sevgilimle tanıştırdım ve onu inanılmaz güzel karşıladı. Anında aileye kabul etti” dedi.

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Kızının hayatında kısa sürede pek çok değişiklik olduğunu dile getiren Anthony, “Grace için çok fazla değişiklik oldu. Önce anne ve baba ayrıldı ve şimdi babamın yeni bir erkek arkadaşı var. Çok oldu.Kızım bu duruma çabuk uyum sağladı. Mükemmel bir aile olduk. Bizimle benzer aile yapısına sahip kişilere ilham olmak için hikayemizi anlatıyoruz” diye konuştu.

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