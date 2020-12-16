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140 kadın üreticiye 420 kıl keçisi dağıtıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.12.2020 17:12 | Son Güncelleme

Kırsal kalkınmaya büyük önem Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın üreticilere verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor.

Kırsal kalkınmaya büyük önem Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın üreticilere verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın Menteşe, Dalaman, Ortaca ve Kavaklıdere ilçesinde yaşları 18 ile 45 arasında olan 140 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere toplada 420 kıl keçisi dağıttı.Belediyenin veteriner hekimleri dağıtılan kıl keçilerinin sağlık kontrolü ile yakından ilgileniyor. Veteriner hekimler kıl keçilerinin sağlık kontrolünü ultrasonla gerçekleştiriyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dahil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor. Kıl Keçisi projesi meyvelerini vermeye devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla’da bizim köylümüz toprağına sahip çıkıp üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır çünkü üretimin ana aktörü kadınlarımızdır. Alım Garantili çiçek üretiminde, Koku vadisi projemizde birlikte hareket ediyoruz. Milli ekonominin temeli tarımı canlandırmak, üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapmak için çalışıyoruz. Menteşe ilçemizde başlattığımız kıl keçisi desteğimizi Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçemiz dede sürdürdük. Muğla bölgesinde tarım ve hayvancılığı geliştireceğiz” dedi.

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