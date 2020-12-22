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1453 Konutları, Kütahya’nın 67. mahallesi oluyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 1453 Konutları ve çevresinin bulunduğu alanın yeni bir mahalle olacağını ifade etti.İstek üzerine çalışma başlattıklarını dile getiren Işık, "Bilindiği gibi, Kütahya’nın 66 mahallesi var.

1453 Konutları, Kütahya’nın 67. mahallesi oluyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 1453 Konutları ve çevresinin bulunduğu alanın yeni bir mahalle olacağını ifade etti.
İstek üzerine çalışma başlattıklarını dile getiren Işık, "Bilindiği gibi, Kütahya’nın 66 mahallesi var. 1453 Konutları’nın bulunduğu alanda yeni bir mahalle olursa sayı 67 çıkacak" dedi.
Parmakören Mahallesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle sakinlerinin taleplerini muhtar Mehmet Dinler’den aldı.
2021 yılı çalışma programına dahil etmek üzere Muhtar Mehmet Dinler’in mahalle sakinleri adına taleplerini aldıklarını belirten Başkan Işık, mahallenin uygun yerlerine ağaçlandırma yapılması, sel suyu baskının önlenmesi için istinat duvarı veya kanal yapımı, mezarlık içine yol yapımı, iki farklı noktaya park, 1453 Konutları ve çevresinin ayrı bir mahalle olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağı yönünde taleplerin kendilerine iletildiğini söyledi.

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