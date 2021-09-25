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  4. 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'nin açılış konseri yapıldı

15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'nin açılış konseri yapıldı

25.09.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündoğdu Meydanı'ndaki konserde Bosna Hersekli sanatçı Hanka Paldum, sahne aldı

İZMİR (AA) - 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'nin açılış konserini Bosna Hersekli sanatçı Hanka Paldum, verdi.

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen konserde Hanka Paldum, Bosna Hersek'in geleneksel müzik tarzı olan sevdalinka eserleri seslendirdi.

Meydanı dolduran sanatseverler şarkılara dans ve halaylarla eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı festival kapsamında 25 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında İzmir'in farklı noktalarında konserler, paneller, defileler, sergiler düzenlenecek.

Festivale, yurt dışından Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan katılıyor.

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