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  4. 15 bin aileye gıda kolisi, 15 bin aileye sıcak iftar yemeği

15 bin aileye gıda kolisi, 15 bin aileye sıcak iftar yemeği

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.04.2020 10:39 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bu yıl mahalle iftarlarını iptal eden Büyükçekmece Belediyesi, birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel gıda maddesi ve sıcak iftar yemeği servisi yapıyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bu yıl mahalle iftarlarını iptal eden Büyükçekmece Belediyesi, birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel gıda maddesi ve sıcak iftar yemeği servisi yapıyor. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 15 bin aileye gıda kolisi, 15 bin aileye de sıcak iftar yemeği dağıtılıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önemleri kapsamında iş yerleri kapatılan, işini kaybeden veya gelir kaybına uğrayan ihtiyaç sahiplerini tespit eden Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu vatandaşlara gıda kolisi dağıtımını sürdürürken ayrıca her gün düzenli olarak bakacak kimsesi olmayan, engelli, yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine de sıcak iftar yemeği servisi yapılıyor.

“Bu sene çok daha cömert davranıyorlar”
Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşmak anlamına geldiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün yapılan yardımlara ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı; “Korona virüsün oluşturduğu ekonomik sıkıntılar bu sene Ramazan ayında bizi çok daha fazla yardım yapmaya zorladı. Yardım yapmak için de kaynağa ihtiyaç var. Bunu da durumu iyi olan iş adamlarımızdan tedarik etmeye çalışıyoruz. Bu sene çok daha cömert davranıyorlar. 15 bin aileye yaklaşık 20 gün ihtiyaçlarını karşılayacak paketler halinde yardımlarımız devam ediyor. Aynı zamanda evinde tek yaşayan veya bakıma muhtaç vatandaşlarımıza da sıcak yemek dağıtmaya başladık. O da yaklaşık herhalde 15 bin civarında olacaktır” dedi.

“Zekatını vermek isteyen vatandaşların yardımlarını bekliyoruz”
“Zekatını vermek isteyen, yardım yapmak isteyen vatandaşların da her zaman yardımlarını bekliyoruz çünkü belediyeler aynı zamanda sosyal devletin sosyal yönünün en iyi hissettirildiği devlet kuruluşlarıdır” diyen Başkan Akgün, “Bugüne kadar Büyükçekmece Belediyesi’nin vatandaşa ulaştırmış olduğu gıda ve sıcak yemek yardımında bize destek veren bütün dostlarımıza, hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Ramazan ayı tüm insanlık alemine, İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyorum. İnşallah bir an önce de korona virüsten kurtulur normale hayatımıza döneriz” açıklamasını yaptı.

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