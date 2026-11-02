MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şevket Çoruh önce Pınar Altuğ'u öpmedi sonra Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreninde sahneye çıkan Şevket Çoruh, Emre Kınay'a sarılırken Pınar Altuğ'u pas geçti. Daha sonra ise Tamer Karadağlı'ya yaptığı gönderme ile salondan alkış aldı. İşte o anlar...

Şevket Çoruh önce Pınar Altuğ'u öpmedi sonra Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı

Şevket Çoruh, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanış töreninde ödül vermek için sahneye çıktı.

Çoruh sahneye çıkarken Emre Kınay'a sıkı sıkı sarılırken sunuculardan Pınar Altuğ’un elini sıkmadı. Altuğ bu duruma sitem edince Çoruh dönerek Altuğ’a sarıldı.

Şevket Çoruh önce Pınar Altuğ u öpmedi sonra Tamer Karadağlı ya gönderme yaptı 1

TAMER KARADAĞLI'YI HATIRLATTI

Daha sonra konuşmasına başlayan oyuncu Şevket Çoruh, konuşmasında 2021 yılında düzenlenen 58. Altın Portakal Ödül Töreni sahnesinde Nihal Yalçın’la yaşadığı gerginlikle gündeme gelen ve 2023 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı’ya gönderme yaptı.
Şevket Çoruh önce Pınar Altuğ u öpmedi sonra Tamer Karadağlı ya gönderme yaptı 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevket Çoruh konuşmasının başında "Önemli konuşmalar yapan bazı arkadaşlarımızı 'genel müdür' yapıyorlar. Ben de çok önemli bir konuşma hazırladım" deyince Emre Kınay Pınar Altuğ’a dönerek “Şimdi anladın mı elini neden sıkmadığını” esprisini yaptı.

Çoruh ise bunun üzerine “İlgisi yok, rahatsız etmek istemedim” yanıtını verdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek şartı...Mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek şartı...
"Buradaki kaosu kaldıramadım" dedi, ağlayarak gitti"Buradaki kaosu kaldıramadım" dedi, ağlayarak gitti

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Şevket Çoruh
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.