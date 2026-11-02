Şevket Çoruh önce Pınar Altuğ'u öpmedi sonra Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı

Şevket Çoruh, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanış töreninde ödül vermek için sahneye çıktı.

Çoruh sahneye çıkarken Emre Kınay'a sıkı sıkı sarılırken sunuculardan Pınar Altuğ’un elini sıkmadı. Altuğ bu duruma sitem edince Çoruh dönerek Altuğ’a sarıldı.

TAMER KARADAĞLI'YI HATIRLATTI

Daha sonra konuşmasına başlayan oyuncu Şevket Çoruh, konuşmasında 2021 yılında düzenlenen 58. Altın Portakal Ödül Töreni sahnesinde Nihal Yalçın’la yaşadığı gerginlikle gündeme gelen ve 2023 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı’ya gönderme yaptı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevket Çoruh konuşmasının başında "Önemli konuşmalar yapan bazı arkadaşlarımızı 'genel müdür' yapıyorlar. Ben de çok önemli bir konuşma hazırladım" deyince Emre Kınay Pınar Altuğ’a dönerek “Şimdi anladın mı elini neden sıkmadığını” esprisini yaptı.

Çoruh ise bunun üzerine “İlgisi yok, rahatsız etmek istemedim” yanıtını verdi.