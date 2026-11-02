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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye teknik direktör tavsiyesi: "Onda benim gençliğimi görüyorum!"

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için yönetim ikiye bölündü! Yapılan oylamada yerli ve yabancı adaylar arasında dikkat çeken bir rekabet yaşanırken, Jorge Jesus'tan gelen sürpriz tavsiye de dengeleri değiştirebilir. Son söz ise Aziz Yıldırım'ın olacak.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye teknik direktör tavsiyesi: "Onda benim gençliğimi görüyorum!"
Burak Kavuncu

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışları kritik bir aşamaya geldi. Yönetim kurulundaki oylamada iki isim ön plana çıkarken, Avrupa'dan gelen bir referansın da yabancı adaylardan birinin elini güçlendirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI!

Jorge Jesus tan Fenerbahçe ye teknik direktör tavsiyesi: "Onda benim gençliğimi görüyorum!" 1

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken yönetim kurulu içerisinde adaylar konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Dün gece gerçekleştirilen toplantıda yapılan değerlendirmelerde 8 yönetici Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesini istedi.

5 yönetici ise tercihini yabancı teknik adamdan yana kullandı. Bu isimlerin öncelikli adayının Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceição olduğu belirtildi. Teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu'nun ismi de gündemdeki yerini koruyor.

Yönetim içerisindeki bu tabloya rağmen henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör seçiminin yanı sıra futbol yapılanmasının nasıl şekilleneceği de masadaki önemli başlıklardan biri.

JORGE JESUS'TAN SERGIO CONCEİÇÃO İÇİN OLUMLU REFERANS

Jorge Jesus tan Fenerbahçe ye teknik direktör tavsiyesi: "Onda benim gençliğimi görüyorum!" 2

Fenerbahçe Futbol Komitesi, teknik direktör arayışları kapsamında eski teknik direktör Jorge Jesus ile de temas kurdu. Portekizli çalıştırıcının, vatandaşı Sergio Conceição hakkında olumlu görüş bildirdiği ve kendisine referans olduğu öğrenildi.

Jesus'un Conceição için, "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu sözlerle tecrübeli teknik adamın, Conceição'nun teknik direktörlük yaklaşımına ve çalışma anlayışına duyduğu güveni ortaya koyduğu belirtildi.

Jorge Jesus tan Fenerbahçe ye teknik direktör tavsiyesi: "Onda benim gençliğimi görüyorum!" 3

Jorge Jesus'un olumlu değerlendirmesi, Sergio Conceição'nun Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktör adayları arasındaki konumunu güçlendiren gelişmelerden biri olarak öne çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin de Portekizli teknik adamın kariyerini ve takıma katabileceği katkıları değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'IN KARARI BEKLENİYOR

Jorge Jesus tan Fenerbahçe ye teknik direktör tavsiyesi: "Onda benim gençliğimi görüyorum!" 4

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bulunmayan Başkan Aziz Yıldırım, bugün yapılacak toplantıya katılacak. Teknik direktör seçimi ve futbol yapılanmasının toplantının ana gündem maddelerini oluşturması bekleniyor.

Yönetim içerisinde Aykut Kocaman ve Sergio Conceição isimleri etrafında şekillenen görüş ayrılığının ardından son kararı Aziz Yıldırım verecek. Emre Belözoğlu'nun da adaylar arasında bulunması nedeniyle sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör yarışının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Başkan Aziz Yıldırım'ın katılımıyla yapılacak toplantının ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüne ilişkin daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Şu an için adaylar arasında nihai tercih yapılmış değil.

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Aziz Yıldırım Teknik Direktör Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Jorge Jesus fenerbahçe Sergio Conceicao
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