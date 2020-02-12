YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 15 kişi mülakata girmeye hak kazandı

15 kişi mülakata girmeye hak kazandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinde, Sosyal Hizmet Uzmanı olmak için sınava girene 62 kişiden 15’i mülakata girmeye hak kazandı.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belediyesinin kendi bünyesinde çalışacağı teknik personellerini sınavla işe alma döneminin başladığı duyurulmuştu.

İzmit Belediyesinde, Sosyal Hizmet Uzmanı olmak için sınava girene 62 kişiden 15’i mülakata girmeye hak kazandı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belediyesinin kendi bünyesinde çalışacağı teknik personellerini sınavla işe alma döneminin başladığı duyurulmuştu. İzmit Belediyesi bünyesinde çalışacak 3 adet Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosu için 62 kişi Belsa Plaza’da gerçekleşen sınava girdi. Sınava giren 62 kişiden 15’i 14 Şubat Cuma günü saat 10.00’da Belsa Plaza 9. katta gerçekleşecek mülakata girmeye hak kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
07:52
Öğle
13:20
İkindi
16:09
Akşam
18:37
Yatsı
19:57

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Sahil Eczanesi
Karamursel
Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Beyza Eczanesi
Golcuk
Mavi Eczanesi
Derince
Derbent Eczanesi
Kartepe
Yaren Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Başkan Söğüt, “Körfez’i yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağız”

Başkan Söğüt, “Körfez’i yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağız”

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.