Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

Oyunculuk kariyerindeki çıkışı Aşk-ı Memnu projesiyle yakalayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ aniden Instagram profilini kapatınca hayranları endişelendi. Yaşananların kısa sürede gündem olmasının ardından Tatlıtuğ bugün katıldığı film galasında konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

GALADA AÇIKLADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-I Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteriyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dijital bir yayın platformunda yakın zamanda izleyiciyle bulaşacak olan Organize İşler: Karun Hazinesi ön gösterimine katıldı.

Etkinlikte son dönemde ani bir kararla Instagramını kapatmasına ilişkin de konuşan Tatlıtuğ söylediği cümlelerle hayranlarının kafasındaki soru işaretlerini de giderdi.

“ONUN YERİNE İKİ DÜZİNE KİTAP ALDIM”

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Canım sıkıldı, kapattım. Altında dramatik hikayeye inanmayın. Onun yerine iki düzine kitap aldım.”