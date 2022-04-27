15 kişilik minibüste 56 düzensiz göçmen taşıyan sanıktan "haberim yoktu" savunması

CEMAL AŞAN - Van'da, koltukları sökülmüş 15 kişi kapasiteli minibüse 56 düzensiz göçmeni bindirerek başka illere götürmeye çalışırken yakalanan 2 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararında, düzensiz göçmenlerin insanı olmayan koşullarda taşınarak hayatlarının tehlikeye atıldığı vurgulandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Mart 2021'de "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle haklarında Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan iki sanıktan R.K'ye 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası ile yabancı uyruklu E.Z'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira idari para cezası verildi.

Sanıklara verilen cezalarla ilgili hazırlanan gerekçeli kararda, olay günü polislerin devreye görevi sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüsün sürücüsü R.K'nin, araçtan atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı belirtildi.

Yapılan kontrollerde koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüse 56 düzensiz göçmenin bindirildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığına yer verilen kararda, mağdurların iki sanığı da net olarak teşhis ettiği bilgisine yer verildi.

- "Arkada kaç kişi olduğunu bilmiyordum"

Kararda ifadesine yer verilen sanık R.K, Bitlis'e 500 lira karşılığında inşaat malzemesi taşıyacağı yönünde bir kişiyle anlaştığını ve kendisine bu iş için aracın verildiğini ileri sürerek, "Ben aracın ön kısmına oturdum ancak arkada kaç kişi olduğunu bilmiyordum, seslerini duymadım. Arabanın arkasında koltukların olmadığından da haberim yoktu." şeklinde beyanda bulundu.

Yabancı uyruklu sanık E.Z. ise kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaparak 7 gün boyunca 4 katlı binanın bodrumunda kaldığını ve Türkçe bildiği için göçmenlerle iletişimi kendisinin sağladığını anlattı.

Kendini "Zülfo" olarak tanıtan kişinin göçmenlere ekmek getirdiğini ve 2 tane bisküviyi 5 liraya sattığını belirten E.Z, olay günü minibüse binip bir süre ilerledikten sonra polisler tarafından yakalandıklarını aktardı.

Minibüste yakalanan düzensiz göçmenler de ifadelerinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıktan sonra sokakta ve arazide kaldıklarını, 2 kişinin bulundukları yere gelerek kendilerini İstanbul'a kadar götürmek üzere araca aldığını beyan etti.

Bu kişilerin İran'da para verdikleri kaçakçılar tarafından gönderildiğini düşündüklerini ifade eden düzensiz göçmenler, "Çünkü kimseden yardım almadan, kimseyle iletişime geçmeden bulunduğumuz yere gelerek bizi aldılar. Araçtaki kişiler bizi sürekli dövüyor, tehdit ederek sadece kuru ekmek veriyorlardı. Bunun dışında bir yiyecek vermiyorlardı." diyerek sanıklardan şikayetçi oldu.

- Sanığın savunmasına itibar edilmedi

Kararda, sanık R.K'nin bahsi geçen araçta yaklaşık 20 dakika boyunca şoförlük yapmasına rağmen içinde 56 düzensiz göçmenin bulunduğunu bilmediğine ilişkin beyanına, suçtan kurtulmaya yönelik olması nedeniyle itibar edilmediği belirtildi.

Sanık E.Z'nin de 16 Şubat 2021'den itibaren Türkiye'de olduğu, cep telefonunun Van, Bitlis, Erciş ve Adilcevaz'da sinyal verdiğinin tespit edildiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların eylem ve fikir birliği içinde maddi menfaat elde etmek amacıyla göçmenlerin ülkede kalmasına imkan sağladıkları anlaşılmıştır. Normal şartlarda koltuk sayısı 15 olan minibüsün koltuklarının sökülerek düzensiz göçmenlerin yolculuk ettirilmeleri, mağdurların hayatları bakımından tehlike oluşturması ve mağdurların onur kırıcı muameleye maruz bırakılarak suçun işlendiği belirlenmiştir."

