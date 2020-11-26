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15 kritik ilden Tokat’ta denetimler sıklaştırıldı

TOKAT HABERLERİ  | 26.11.2020 17:02 | Son Güncelleme

Türkiye’de korona virüs vakası artan 15 il içerisinde yer alan Tokat’ta HES kodu denetimi genişletilerek uygulamalara ağırlık verildi.Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar doğrultusunda korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla HES kodu sorgulama işleminin kapsamını genişletti.

Türkiye’de korona virüs vakası artan 15 il içerisinde yer alan Tokat’ta HES kodu denetimi genişletilerek uygulamalara ağırlık verildi.
Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar doğrultusunda korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla HES kodu sorgulama işleminin kapsamını genişletti. Kent merkezi ve tüm ilçe merkezlerinin giriş-çıkışlarında, halkın yoğunluk gösterdiği ana cadde, meydan, AVM vb. yerlerde HES kodu uygulaması başlatıldı. Tokat’ın giriş ve çıkış noktalarında polis ekipleri uygulama yaptı. Tüm araçlar durdurularak vatandaşların HES kodlarını sorguladı. Vatandaşlar uygulamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insanların bilinçlenerek bu hasatlıkla baş edebileceği mesajını verdi.

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05:56
Sabah
07:25
Öğle
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