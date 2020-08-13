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15 lokum dinamit ele geçirildi

SİVAS HABERLERİ  | 13.08.2020 16:57 | Son Güncelleme

Sivas’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere 15 lokum dinamit ele geçirildi.Sivas’ın Zara İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 21 gram hint keneviri, 220 gram tohum kenevir, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 15 lokum dinamit ele geçirildi.Üç kişi hakkında, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya il değiştirmesi ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçlaması ile işlem yapıldı.

15 lokum dinamit ele geçirildi

Sivas’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere 15 lokum dinamit ele geçirildi.
Sivas’ın Zara İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 21 gram hint keneviri, 220 gram tohum kenevir, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 15 lokum dinamit ele geçirildi.
Üç kişi hakkında, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya il değiştirmesi ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçlaması ile işlem yapıldı. İfadelerinin alınmasının ardından adli makamlara çıkartılan 3 kişiden biri tutuklandı. İki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Öğle
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İkindi
16:30
Akşam
19:38
Yatsı
21:07

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Akın Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Timurboğa Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
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