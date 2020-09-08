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1,5 metre uzunluğundaki yılan görenleri hayrete düşürdü

BİLECİK HABERLERİ  | 08.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Bilecik’te kafası başka bir hayvan tarafından parçalanmış olan 1,5 metre uzunluğunda yılan görenleri hayrete düşürdü.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık binası yayındaki bir dükkanın önünde kafası başka bir hayvan tarafından parçalanmış ölmek üzere olan bir yılan bulundu.

1,5 metre uzunluğundaki yılan görenleri hayrete düşürdü

Bilecik’te kafası başka bir hayvan tarafından parçalanmış olan 1,5 metre uzunluğunda yılan görenleri hayrete düşürdü.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık binası yayındaki bir dükkanın önünde kafası başka bir hayvan tarafından parçalanmış ölmek üzere olan bir yılan bulundu. Vatandaşların ilgilisini çeken yarı baygın yarı canlı yılan, bir esnaf tarafından bir bez yardımıyla alınarak boş kutuya konuldu. Yılan daha sonra doğaya salınmak üzere bölgeden uzaklaştırılırken, ilçe meydanın yılanın nasıl geldiği merak edildi.

1,5 metre uzunluğundaki yılan görenleri hayrete düşürdü

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Bozuyuk
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Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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