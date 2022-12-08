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15 şahsı kaçak yollarla Türkiye’ye sokan 2 şüpheli tutuklandı

08.12.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 15 düzensiz göçmeni kaçak yollarla Türkiye’ye soktuğu öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

15 şahsı kaçak yollarla Türkiye’ye sokan 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri iki şüphelinin 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni kaçak yollardan Türkiye’ye sokup Adana’ya getirdiği bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine minibüsün geçiş güzergahı olan D-400 karayolunda önlem aldı. Alınan önlem sonucunda bir süre sonra minibüs durdurulurken yabancı uyruklu 15 kaçak göçmen ile birlikte insan ticareti yaptığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek için il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli ise sorgularının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin kişi başı bin dolar alarak göçmenleri yasa dışı yollardan ülkeye soktuğu öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Adana göçmen

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