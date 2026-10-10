11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekor kırıyor

Süper Lig'de milli aranın ardından sahaya çıkan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında etkili bir performans sergileyerek üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu golün ardından maçın son bölümünde farkı açarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN RİZE'DE 3 GOLLÜ ZAFER

Karşılaşmanın 12. dakikasında Marco Asensio'nun kaydettiği golle öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, 83. dakikada İrfan Can Kahveci ve 87. dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle skoru 3-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Rize deplasmanından farklı galibiyetle döndü.

FENERBAHÇE'NİN RİZE DEPLASMANINDAKİ SERİSİ SÜRÜYOR

Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle deplasmandaki başarılı grafiğini devam ettiren Fenerbahçe, rakibini dış sahada üst üste 7. kez mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla milli ara sonrasındaki lig mücadelesine de üç puanla başlamış oldu.

RİZESPOR TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, ligdeki kötü başlangıcını sürdürdü. Karadeniz temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez evinde oynadığı ilk üç lig maçını da kaybederek sezona başladı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından attığı gollerle öne çıkan isimler arasında yer aldı. beIN SPORTS verilerine göre İrfan Can, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan futbolcu oldu ve bu alandaki gol sayısını 21'e çıkardı.