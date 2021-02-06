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15 Şubattan sonra toplu taşıma araçlarına binemeyebilirsiniz

06.02.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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15 Şubattan sonra toplu taşıma araçlarına binemeyebilirsiniz

Düzce’de Kentkart HES kodu yükleme zorunluluğu uygulaması 15 Şubat itibariyle başlayacak.

Düzce’de Kentkart HES kodu yükleme zorunluluğu uygulaması 15 Şubat itibariyle başlayacak. Toplu taşıma hizmetinden yararlanan vatandaşlar Kentkartını HES kodu ile eşleştirme işlemini 14 Şubat tarihine kadar yapmazsa otobüse binemeyecek.
Düzce’de Kentkart HES kodu yükleme zorunluluğu uygulaması 15 Şubat itibariyle devreye girecek. Toplu taşıma hizmetinden yararlanan vatandaşların 14 Şubat tarihine kadar ulaşım hizmetinden yararlanabilmek için Kentkartlarına HES kodu doğrulaması yapması gerekiyor. Kentkart HES kodu eşleştirme yapmayanlar, 15 Şubat’tan sonra toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Kentkarta hes kodu tanımlama nasıl yapılır?
HES kodunuzu, https://hes.duzce.bel.tr/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. Websitesinde çıkan bilgileri eksiksiz doldurmak gerekmektedir. İlk olarak HES kodunu girmeniz ve TC Kimlik numaranızı girmeniz gerekmektedir. Ardından Kentkartınızın üzerinde sol üst köşesinde yazan kart numarasını giriniz. Son olarak tanımla tuşuna basmalı ve çıkan yeni sayfada yeniden Kentkart numaranızı girerek tanımlamanızı sonlandırmanız gerekmektedir.

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