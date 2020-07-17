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15 Temmuz Demokrasi Günü Online Satranç Turnuvası Tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Günü Online Satranç Turnuvası tamamlandı.Toplamda 3 Kategoride düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti.Müsabakalar sonucunda 8 yaş ve altı genel kategorisinde Osman Bahadır, 8 yaş altı ve kızlar kategorisinde Zeynep Erva Arslan, 10 yaş ve altı genel kategorisinde Furkan Alp Palta, 10 yaş ve altı kızlar kategorisinde Duru Aksoy, 14 Yaş ve altı genel kategorisinde Kağan Hamurcu ve 14 Yaş ve altı kızlar kategorisinde Beyza Nur Yılmaz İl Birincisi oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

15 Temmuz Demokrasi Günü Online Satranç Turnuvası Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Günü Online Satranç Turnuvası tamamlandı.
Toplamda 3 Kategoride düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti.
Müsabakalar sonucunda 8 yaş ve altı genel kategorisinde Osman Bahadır, 8 yaş altı ve kızlar kategorisinde Zeynep Erva Arslan, 10 yaş ve altı genel kategorisinde Furkan Alp Palta, 10 yaş ve altı kızlar kategorisinde Duru Aksoy, 14 Yaş ve altı genel kategorisinde Kağan Hamurcu ve 14 Yaş ve altı kızlar kategorisinde Beyza Nur Yılmaz İl Birincisi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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