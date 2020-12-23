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15 Temmuz Demokrasi Meydanı süs havuzu imaj değiştirdi

MANİSA HABERLERİ  | 23.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan havuzun görünümüne estetik kattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan havuzun görünümüne estetik kattı. Metal aksamı temizlenip, boyası yenilenen havuza RGB olarak belirtilen renkli ışıklandırma sistemi eklendi. Şehir merkezindeki havuz, yeni haliyle Manisa’ya renk katarken, Manisalılar da çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
İl genelinde kent estetiği konusunda önemli çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Şehzadeler ilçesinde yer alan ve Büyükşehir sorumluluk alanında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki süs havuzunda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Zamanla yıpranan ve boyası eskiyen havuzda metal aksamları temizleyen ekipler, havuzun boyama işlemini de gerçekleştirdi. Daha sonra havuza RGB adı verilen renkli ışıklandırma sistemi eklendi. Yenilenen haliyle adeta imaj değiştiren havuz, Manisalılardan da tam not aldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla şehir merkezinde bulunan ve adeta Manisa’nın sembollerinden biri olan süs havuzunda başlattıkları yenileme çalışmasını tamamladıklarını belirten Kent Estetiği ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Vatandaşlarımız da havuz yenileme çalışmalarını takdirle karşıladı. İlimiz genelinde şehrimizin sembolü olan parkların, havuzların ve bunun gibi önemli yerlerin temizliği, bakımı ve onarımı noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde yaşayan bir şehir oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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